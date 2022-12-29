четверг 29.12.2022 16:23:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:30, 29 декабря 2022 года

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области продолжает снижаться

За минувшую неделю заразилось 129 человек.


С 19 по 25 декабря в Орловской области зафиксировано 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 16% меньше прежнего значения. Заболеваемость продолжает снижаться. 

Примечательно, что за указанное время ни один ребенок не заболел ковидом. Чаще всего заражаются орловцы в возрасте 65 лет, среди этой группы отмечен рост заболеваемости на 28%. По словам главного санитарного врача региона Александра Румянцева, доля внебольничных пневмоний в структуре заболеваемости составила на отчетной неделе 12,4%.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Решением регионального оперативного штаба режим повышенной готовности в Орловской области продлен до 31 января 2023 года. Причина такого решения  - высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ в нашем регионе. 



Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.