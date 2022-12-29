Заболеваемость коронавирусом в Орловской области продолжает снижаться

За минувшую неделю заразилось 129 человек.

С 19 по 25 декабря в Орловской области зафиксировано 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 16% меньше прежнего значения. Заболеваемость продолжает снижаться.



Примечательно, что за указанное время ни один ребенок не заболел ковидом. Чаще всего заражаются орловцы в возрасте 65 лет, среди этой группы отмечен рост заболеваемости на 28%. По словам главного санитарного врача региона Александра Румянцева, доля внебольничных пневмоний в структуре заболеваемости составила на отчетной неделе 12,4%.



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