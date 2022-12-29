Больницы Орловской области будут работать в новогодние выходные

Доступность экстренной медицинской помощи обеспечат и в поликлиниках.

Об этом сообщил руководитель регионального депздрава Игорь Петчин в рамках заседания оперативного штаба.

– В каждой медицинской организации развернуты кабинеты неотложной медицинской помощи для граждан с респираторными заболеваниями и кабинеты неотложной медпомощи для людей с прочими заболеваниями, - сказал руководитель.

Также в выходные будут работать травмпункты и приемные покои в стационарах. В то же время заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает снижаться.



