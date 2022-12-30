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9:00, 30 декабря 2022 года В Орле стартует социальный проект по снижению числа абортов и отказов от новорожденных Акция объединит Орловскую епархию, АНО по поддержанию материнства и детства "Материнское счастье" и регдепартамент здравоохранения.





В Орле пройдет социальный проект по снижению числа абортов и отказов от новорожденных. Он объединит Орловскую епархию, АНО по поддержанию материнства и детства "Материнское счастье" и регдепартамент здравоохранения.



Православные психологи и священники попытаются отговорить женщин от прерывания беременности и отказа от детей. Общественники же расскажут о последствиях для здоровья женщины при аборте. Также беременным окажут психологическую помощь. Мероприятие пройдет в роддомах областной столицы и в женских консультациях.



Окажут поддержку и матерям, чьи дети появились на свет с нарушениями развития, – сообщили в Орловской епархии.



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Орловское Информбюро





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