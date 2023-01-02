Главная » Новости



13:00, 2 января 2023 года В новогоднюю ночь и 1 января в Орле на свет родилось 10 малышей Семеро девочек и трое мальчиков.





В родильных домах Орла на свет в новогоднюю ночь и 1 января 2023 появилось 10 малышей. Мамы впервые встретились с семерыми дочками и троими сыновьями.



Женщин навестили заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова, попечитель социального кластера Валерия Клычкова и депутат облсовета Ирина Гоцакова. Мам поздравили и с Новым годом, и с появлением новой жизни.



Подробности скоро в материале ГТРК "Орел".



Фото: Ольга Супонева (архив)



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ



Супруга мобилизованного орловца в новогоднюю ночь родила дочку. Эта ночь стала по-настоящему особенной для двух жительниц Орла: они получили самые долгожданные подарки. С одной из счастливых мам удалось поговорить нашему корреспонденту Александре Бахтиной.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2