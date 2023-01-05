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14:00, 5 января 2023 года Из Орла отправят очередную посылку для участников СВО Ее собирали в Советском районе города.





Бойцы, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, в скором времени получат гуманитарный груз. В посылку вошли спальные мешки, продукты, печки-буржуйки, одежда. Необходимое собирали неравнодушные жители. В один из полков груз доставит наш земляк с позывным "Кот". В Орле он находился по служебной задаче, но уже сегодня вернется на передовую. Напомним, недавно губернатор Орловской области Андрей Клычков навестил мобилизованных бойцов в зоне СВО. Ребятам доставили пятитонный груз.





Татьяна Тимохина





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