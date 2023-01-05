Икону Николая Чудотворца, найденную в стене орловского дома, отреставрируют

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17:00, 5 января 2023 года
Икону Николая Чудотворца, найденную в стене орловского дома, отреставрируютРанее образ почти век считался пропавшим.
В декабре 2022 года житель Мценска Юрий Новиков передал икону Николая Чудотворца в Троицкий храм Мценска. Мужчина нашел образ в замурованной стене после покупки дома. Прежние хозяева пытались спасти икону от богоборцев.
На просьбу о помощи с реставрацией откликнулся иконописец Михаил Никитин. Подробности смотрите в нашем сюжете.
Юлия Опанасюк