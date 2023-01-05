Икону Николая Чудотворца, найденную в стене орловского дома, отреставрируют

Ранее образ почти век считался пропавшим.

В декабре 2022 года житель Мценска Юрий Новиков передал икону Николая Чудотворца в Троицкий храм Мценска. Мужчина нашел образ в замурованной стене после покупки дома. Прежние хозяева пытались спасти икону от богоборцев.

На просьбу о помощи с реставрацией откликнулся иконописец Михаил Никитин. Подробности смотрите в нашем сюжете.