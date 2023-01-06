В Орле 6 января будет морозно и солнечно

А в ночь на Рождество похолодает еще сильнее.

Орелгидрометцентр, температура воздуха сегодня будет колебаться около отметки -12, а ночью она опустится до -21. Как сообщает , температура воздуха сегодня будет колебаться около отметки -12, а ночью она опустится до -21.

Подует южный ветер со скоростью 5 м/с. Давление днем – 744 мм рт. ст, ночью – 749.



Ранее орловцев призвали быть осторожными в связи с приходом холодов на несколько дней в Орловскую область.