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12:00, 6 января 2023 года Орловцев предупредили о риске роста пожаров из-за аномальных морозов МЧС опубликовало элементарные правила безопасности.







В Орловскую область пришли аномальные морозы . С 6 по 10 января в регионе заметно похолодает . Днем температура может опуститься до -15, а ночью – до -22. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в связи с похолоданием возрастает риск бытовых пожаров. Основной причиной становится нарушение правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования.

– МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять без присмотра печи и включенные обогреватели, и тем более не доверять детям следить за ними, - сообщили в пресс-службе ведомства. Нельзя размещать обогреватели неподалеку от горючих материалов и использовать приборы как сушилку. Необходимо помнить, что если от розетки слышен треск, то нужно немедленно отключить электроприбор и вызвать мастера. – Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию газовых баллонов - их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Сергей СИЛАЕВ





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