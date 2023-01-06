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12:00, 6 января 2023 года

Орловцев предупредили о риске роста пожаров из-за аномальных морозов

МЧС опубликовало элементарные правила безопасности.


В Орловскую область пришли аномальные морозы. С 6 по 10 января в регионе заметно похолодает. Днем температура может опуститься до -15, а ночью – до -22.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в связи с похолоданием возрастает риск бытовых пожаров. Основной причиной становится нарушение правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования.

МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять без присмотра печи и включенные обогреватели, и тем более не доверять детям следить за ними, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Нельзя размещать обогреватели неподалеку от горючих материалов и использовать приборы как сушилку. Необходимо помнить, что если от розетки слышен треск, то нужно немедленно отключить электроприбор и вызвать мастера.

Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию газовых баллонов - их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

                                                                               




Сергей СИЛАЕВ
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