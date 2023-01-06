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14:00, 6 января 2023 года

Сотрудники МЧС обеспечат безопасность в храмах Орловщины на Рождество

Дежурить отправятся более ста человек.


6 и 7 января на службы пойдут тысячи человек, поэтому верующие должны помнить правила безопасности в храме.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области напомнили орловцам, что свечи стоит держать подальше от легковоспламеняющихся предметов, а придя домой, их нельзя ставить на подоконники из-за риска возгорания занавесок.

Стоит помнить, что зажженные свечи нужно держать в тех местах, где их не опрокинут дети или домашние животные. При уходе из комнаты и перед сном, свечи лучше потушить.

Большое количество людей празднует Рождество дома. В ведомстве напоминают, что правила безопасности необходимо соблюдать везде. Хлопушки, свечи и бенгальские огни могут быть опасны.

Следите за детьми: не допускайте, чтобы они отходили от вас далеко – при большом скоплении народа и в темное время суток они легко могут затеряться. Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Также инспекторы МЧС провели инструктажи. Священникам разъяснили, как пользоваться огнетушителем на случай возникновения пожара. В орловских храмах безопасность на Рождество обеспечат и сотрудники Росгвардии

 




Сергей СИЛАЕВ
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