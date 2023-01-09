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7:30, 9 января 2023 года В понедельник 9 января в Орле ожидается мороз и солнце Термометры покажут -19..-10 градусов





В понедельник 9 января в Орле ожидается морозная погода. Публикуем подробный прогноз.



По сообщению Росгидрометцентра, сегодня термометры покажут от -19 до -10 градусов. Будет солнечно с небольшой облачностью. Ветер юго-восточный 5 м/c, атмосферное давление на уровне 755 мм рт.ст.



Подробный прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю читайте здесь.













Ольга СУПОНЕВА





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