понедельник 9.01.2023 09:52:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:30, 9 января 2023 года

В Орле спасатели вызволили из беды вмерзшую в лед чомгу

Птица угодила в западню на реке Орлик в районе детского парка.


Из беды вызволили спасатели в Орле вмерзшую в лед водоплавающую птицу чомгу. Она угодила в ловушку на реке Орлик, рядом с подвесным мостом в Детском парке. Тревогу забили очевидцы и сотрудники МЧС развернули операцию по спасению животного.

На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда "водный" после сообщения от прохожего. Один из сотрудников МЧС надел гидрокостюм и вышел на лед, а коллеги страховали мужчину с помощью веревки. Через 15 минут птица была на берегу.

Напомним, в декабре ушедшего года в Орле на этой же реке спасли утку от ледяного плена. Тогда птицу заметила проходяшая мимо женщина, а гидрокостюм надел тот же сотрудник МЧС, что в случае с чомгой. Теперь на счету спасателя Александра две вызволенные из плена птицы за зиму.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.