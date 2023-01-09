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9:30, 9 января 2023 года В Орле спасатели вызволили из беды вмерзшую в лед чомгу Птица угодила в западню на реке Орлик в районе детского парка.









На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда "водный" после сообщения от прохожего. Один из сотрудников МЧС надел гидрокостюм и вышел на лед, а коллеги страховали мужчину с помощью веревки. Через 15 минут птица была на берегу.



Напомним, в декабре ушедшего года в Орле на этой же реке



Из беды вызволили спасатели в Орле вмерзшую в лед водоплавающую птицу чомгу. Она угодила в ловушку на реке Орлик, рядом с подвесным мостом в Детском парке. Тревогу забили очевидцы и сотрудники МЧС развернули операцию по спасению животного.На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда "водный" после сообщения от прохожего. Один из сотрудников МЧС надел гидрокостюм и вышел на лед, а коллеги страховали мужчину с помощью веревки. Через 15 минут птица была на берегу.Напомним, в декабре ушедшего года в Орле на этой же реке спасли утку от ледяного плена . Тогда птицу заметила проходяшая мимо женщина, а гидрокостюм надел тот же сотрудник МЧС, что в случае с чомгой. Теперь на счету спасателя Александра две вызволенные из плена птицы за зиму. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА





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