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18:30, 9 января 2023 года

Орловцам напомнили об опасности курения в квартире

Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров.


В МЧС по Орловской области,  напомнили , что непогашенная сигарета может стоить государству миллионов рублей ущерба, а человеку – жизни.
Подобный случай произошел в праздничные выходные в городе Мценске. Серьезный пожар в многоквартирном доме унес жизнь человека. Более того из-за сильного задымления жильцы не могли покинуть квартиры. 
 
Помните, что нельзя:
 
- Курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть.
- Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами.
- Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.
- Необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки детям.
- Не курите в гараже – близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар.
- Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. 






Александра Бахтина
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