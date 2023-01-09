Орловцам напомнили об опасности курения в квартире

Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров.

В МЧС по Орловской области, напомнили , что непогашенная сигарета может стоить государству миллионов рублей ущерба, а человеку – жизни.



Подобный случай произошел в праздничные выходные в городе Мценске. Серьезный пожар в многоквартирном доме унес жизнь человека. Более того из-за сильного задымления жильцы не могли покинуть квартиры.

Помните, что нельзя:



- Курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть.

- Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами.

- Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.

- Необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки детям.

- Не курите в гараже – близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар.