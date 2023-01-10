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9:38, 10 января 2023 года "Чебурашка" собрал более трех миллиардов рублей и стал самым кассовым российским фильмом Прокат стартовал 1 января.





Семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко сместила с первого места картинку "Холоп", став самым кассовым фильмов за всю историю российского кинопроката. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС. Фильм "Чебурашка" уже заработал 3 миллиарда 82 миллиона рублей. Комедии потребовалось десять дней, чтобы стать первой в рейтинге.



Напомним, на выходных в кинотеатрах Орла наблюдался ажиотаж. Популярностью пользовались и утренние сеансы, и вечерние.





Сергей СИЛАЕВ





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