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10:12, 11 января 2023 года В Орловской области создали карту укрытий на случай ЧС Ее появление ранее анонсировал губернатор.





Интерактивная карта доступна на портале "Обращаем внимание". Синими кружочками отмечены укрытия, при нажатии появляются адреса и цифры, указывающие количество людей, которое сможет поместиться в нем.



Проверка и подготовка продолжается, карта будет обновляться по мере появления новых убежищ. Ранее глава региона Андрей Клычков отмечал, что Орловская область находится достаточно блихко к границе, и, несмотря на то, что не является приграничным регионом, лучше перестраховаться.





Сергей СИЛАЕВ





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