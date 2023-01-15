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14:00, 15 января 2023 года В Орловской области за сутки никого не госпитализировали с коронавирусом Заболели восемь человек.





Данные предоставил федеральный оперативный штаб. Всего орловцы болели коронавирусной инфекцией 134 919 раз.



Госпитализаций за прошедшие 24 часа не было. Больничные закрыли десять человек. Всего выздоровели 132 859 местных жителей.



За сутки никто не скончался. Всего коронавирус в Орловской области унес жизни 1 977 человек с начала пандемии. Ранее сообщалось , что ситуация в регионе остается стабильной .







Сергей СИЛАЕВ





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