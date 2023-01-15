Главная » Новости



18:00, 15 января 2023 года Город Орел и одноименный атомный крейсер подписали соглашение о сотрудничестве Документ укрепит почти 30-летнюю дружбу и станет импульсом для развития сорудничества.





администрации. Мэр Орла Юрий Парахин подписал документ во вторник, а накануне подпись поставил командир подводной лодки "Орел", капитан 2-го ранга Сергей Ракша.



Договор вступает в силу с 16 января. Он предусматривает работу по патриотическому воспитанию молодежи.



Напомним, недавно делегация из областной столицы приняла участие в праздничных мероприятиях в честь 30-летия с момента поднятия Андреевского флага на Об этом рассказали в пресс-службе городской. Мэр Орлаподписал документ во вторник, а накануне подпись поставил командир подводной лодки "Орел", капитан 2-го рангаДоговор вступает в силу с 16 января. Он предусматривает работу по патриотическому воспитанию молодежи.Напомним, недавно делегация из областной столицы приняла участие в праздничных мероприятиях в честь 30-летия с момента поднятия Андреевского флага на атомной подлодке "Орел"



Фото: скриншот из видео городской администрации









Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2