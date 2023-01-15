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18:00, 15 января 2023 года

Город Орел и одноименный атомный крейсер подписали соглашение о сотрудничестве

Документ укрепит почти 30-летнюю дружбу и станет импульсом для развития сорудничества.


Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Мэр Орла Юрий Парахин подписал документ во вторник, а накануне подпись поставил командир подводной лодки "Орел", капитан 2-го ранга Сергей Ракша.

Договор вступает в силу с 16 января. Он предусматривает работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Напомним, недавно делегация из областной столицы приняла участие в праздничных мероприятиях в честь 30-летия с момента поднятия Андреевского флага на атомной подлодке "Орел".

 Фото: скриншот из видео городской администрации




Сергей СИЛАЕВ
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