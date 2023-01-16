В Орловской области увеличится финансирование ряда нацпроектов

Региону предстоит выполнить 138 целевых показателей в 2023 году.

Сергей Антонцев. Об этом на заседании областного правительства рассказал руководитель департамента экономического развития и инвестиционный деятельности

Орловщина уже приступила к реализации 44 региональных проект. Власти заключили 46 соглашений на привлечение 6 миллиардов рублей межбюджетных трансферов и субсидий.

На 40% увеличилось финансирование нацпроекта «Спорт – норма жизни», в шесть раз возрастут затраты на стимулирование строительства жилья. Поддержка предпринимателей в 2023 году станет больше в четыре раза. Кроме этого, увеличился бюджет на нацпроект «Культура».

По поручению главы региона Андрея Клычкова 12 миллионов направят социальным предпринимателям. Еще 500 миллионов предусмотрено на создание новой площадки для малого и среднего бизнеса.



Напомним, в 2022 году регион смог освоить более 8,5 миллиарда рублей.