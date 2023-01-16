Орловская "Спецавтобаза" получила термос-бункер

Он предназначен для доставки асфальтобетонной смеси.

администрации. Специальная емкость с толстыми стенками и термоизоляцией позволит доставлять на объект смесь в горячем виде. Оборудование устанавливается на кузов самосвала, сообщили в пресс-службе городской

Термос-бункер можно использовать как летом, так и зимой. После оформления оборудование выйдет в рейс.

Спецтехнику доставили из Саратова. Стоимость – 4,3 миллиона рублей. Всего в 2023 году "Спецавтобаза" получит 17 единиц техники. Недавно на службы автопарку коммунальной техники Орла поставили новые погрузчик и самосвалы.