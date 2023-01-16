Орловская прокуратура начала проверку после ДТП в Кромском районе

В аварии пострадали три человека.

16 января, в деревне Гостомль Кромского района, перевернулся микроавтобус. ДТП случилось на 424-м километре трассы М-2 "Крым".

По информации региональной Госавтоинспекции, 64-летний водитель нарушил правила расположения автомобиля на дороге, зацепил земляной откос у обочины, после чего микроавтобус перевернулся.

– Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.