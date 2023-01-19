Орловская область доставила очередной гуманитарный груз артиллеристам

Посылку сопроводил глава Малоархангельского района.

Об этом

сообщила

пресс-служба областного правительства. Гуманитарный груз собрали по поручению главы региона весом 2,5 тонны.

Накануне Андрей Клычков в рамках прямого эфира рассказал, что Орловщина готовит пять посылок бойцам, участвующим в специальной военной операции.