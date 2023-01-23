В Орле снимают новогодние украшения на улице Ленина

Их традиционно установили в декабре минувшего года.

Нарядные домики, находившиеся на улице Ленина, прекратили работу 15 января. Теперь пришла очередь оставшихся украшений: фонарей, новогодних столбов, коробок.

Напомним, чрезмерных празднований на Новый год не было. Мероприятия организовали за счет внебюджетных средств.