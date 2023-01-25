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11:58, 25 января 2023 года Сенатор попросил Верховный суд РФ пересмотреть решения по закрытию гемодиализного центра в Орле Соответствующее обращение направил сенатор Владимир Круглый.





Сенатор и Заслуженный врач РФ Владимир Круглый направил внепроцессуальное обращение в Верховный суд страны, в котором он просит обеспечить законность в рамках производства по ситуации с гемодиализным центром "Фрезениус-Нефрокеа" в Орле. В нем получают помощь 44 пациента с почечной недостаточностью.



Сенатор просит пересмотреть решения региональных судов по закрытию центра. В обращении указывается, что было необоснованно отказано в повторной экспертизе на предмет угрозы жизни, здоровья и имущества жильцов дома №1 по ул. Красноармейской после перепланировки нежилого помещения. Также критикуется вывод, что гемодиализный центр не может работать в пристройке дома из-за пациента с ВИЧ-инфекцией.



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Орловское Информбюро





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