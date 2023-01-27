В Орле сквер Героев Донбасса благоустроят в 2023 году

Решение приняли депутаты городского совета.

Ранее профильный комитет орловского горсовета одобрил появление сквера Героев Донбасса в районе автовокзала. Общественное пространство должно появиться в районе дома №231 по улице Комсомольской.

Теперь стало известно, что проект и мероприятия по благоустройству планируется выполнить в 2023 году, сообщила пресс-служба мэрии.