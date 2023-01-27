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14:00, 27 января 2023 года Владимир Ивановский проинспектировал ход реконструкции Красного моста в Орле Первый заместитель губернатора побывал на объекте 27 января.





Сейчас на объекте трудятся 140 человек и работают 13 единиц техники. Работа ведется в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Уже завершены работы по монтажу коммуникационного моста, смонтирована теплотрасса. Закончены и работы по выносу и переключению инженерных сетей. Рабочие начали реконструировать опору на правом берегу и монтировать ливневую канализацию на левом.



Срок завершения работ – 30 ноября 2023 года. Напомним, накануне депутаты орловского горсовета проинспектировали Красный мост .



Фото: соцсети Владимира Ивановского





Сергей СИЛАЕВ





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