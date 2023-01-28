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16:00, 28 января 2023 года В Орловском округе отремонтируют несколько дорог в этом году Их приведут в порядок в рамках национального проекта.





В Орловском муниципальном округе в этом году отремонтируют несколько участков дорог. Техника и рабочие выйдут на объекты благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги".



Ремонт пройдет на следующих участках: дорога Москва - Харьков в районе деревни Казначеево, отрезок от трассы М2 "Крым" до села Альшань, деревня Ольховец улица Сиреневая и поселок Зареченский улица Новая. Список приводит районная газета "Новая жизнь".



Отметим также, что в 2023 году в Орловском МО запланирован также старт строительства нового моста через Оку в районе деревни Тайное.









Ольга СУПОНЕВА





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