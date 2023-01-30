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8:30, 30 января 2023 года Покровский район Орловщины получит 20 миллионов на ремонт дорог Средства выделены из Дорожного фонда.









В пресс-службе регионального правительства рассказали, какие именно участки приведут в порядок за счет указанной суммы. Это две улицы в самом районном центре - Кооперативная и Маяковского, улицы в селе Липовец - Гражданская, Строительная, Мира и Широкая, а также ремонт ждет дорогу по Комсомольской улице в селе Дросково.



Ранее мы уже рассказывали, что На ремонт дорог в Покровском районе Орловской области выделено 20 миллионов рублей. Это средства Дорожного фонда.В пресс-службе регионального правительства рассказали, какие именно участки приведут в порядок за счет указанной суммы. Это две улицы в самом районном центре - Кооперативная и Маяковского, улицы в селе Липовец - Гражданская, Строительная, Мира и Широкая, а также ремонт ждет дорогу по Комсомольской улице в селе Дросково.Ранее мы уже рассказывали, что крупная сумма выделена также на создание инфраструктуры в сельской местности Покровского района.





Ольга СУПОНЕВА





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