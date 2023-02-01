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16:00, 1 февраля 2023 года

В школе №24 Орла открылась ячейка "Движения первых"

Это уже второе в нашем городе отделение всероссийского движения детей и молодежи.


В Орле открылась вторая ячейка "Движения первых". Вслед за гимназией №16, отделение всероссийского движения детей и молодежи появилось на базе школы №24.

На празднике, состоявшемся в честь открытия, присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин, он рассказал ребятам о своих пионерских годах и посоветовал следовать установке - быть первым.

- Образование новой ячейки "Движение первых" в школе №24 им. И.С. Тургенева станет продолжением работы школьной пионерской организации им. Булгакова, юнармейского движения, школьного волонтерского отряда и ученического самоуправления, - прокомментировали в пресс-службе администрации Орла.

О том, как прошла первая встреча губернатора Андрея Клычкова с ребятами из "Движения первых", читайте в нашем репортаже. 
 



Ольга СУПОНЕВА
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