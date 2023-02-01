Орловские медики начнут получать дополнительные выплаты в ближайшее время

Их размер – от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.

Об этом 1 февраля в рамках прямого эфира

сообщил

губернатор

Андрей Клычков.

– На этой неделе начинаются президентские социальные выплаты для работников первичного звена здравоохранения, - сказал глава региона.





Напомним, медики для получения денег делать ничего не должны – средства появятся на счету автоматически. Социальный фонд перечислит выплаты рублей в течение семи рабочих дней после формирования реестра работников.

Ознакомиться с тем, сколько получат различные медработники, можно по ссылке.