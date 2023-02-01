Орловские медики начнут получать дополнительные выплаты в ближайшее время

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21:15, 1 февраля 2023 года
Орловские медики начнут получать дополнительные выплаты в ближайшее времяИх размер – от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.
Об этом 1 февраля в рамках прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков.
– На этой неделе начинаются президентские социальные выплаты для работников первичного звена здравоохранения, - сказал глава региона.
Напомним, медики для получения денег делать ничего не должны – средства появятся на счету автоматически. Социальный фонд перечислит выплаты рублей в течение семи рабочих дней после формирования реестра работников.
Ознакомиться с тем, сколько получат различные медработники, можно по ссылке.
Сергей СИЛАЕВ