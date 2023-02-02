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11:50, 2 февраля 2023 года В школах Орла на карантин из-за заболеваемости детей закрыто 92 класса ОРВИ, похоже, не собираются сдавать позиции.





В тридцати школах Орла из-за заболеваемости на карантин закрыты 92 класса. За несколько дней процент распространения ОРВИ в регионе незначительно, но вырос.



Об эпидемиологической ситуации рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях, который он провел 1 февраля.



- С 30 января по 1 февраля заболеваемость ОРВИ выросла на 0,4%. Ситуация относительно стабильная, но без тенденции к понижению, - отметил глава области.



За неделю на Орловщине более 7 тысяч человек заболели респираторными инфекциями. Прирост составил 14%.





Ольга СУПОНЕВА





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