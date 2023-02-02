Мэрия Орла расторгла контракты с перевозчиками по четырем маршрутам

Автобусы заменят муниципальным транспортом.

Об этом во время прямого эфира

рассказал

губернатор Андрей Клычков.

– По тем обращениям, которые поступают от вас, в том числе и в рамках прямых эфиров: это маршруты № 26, №12, №59, №48. Через юридические процедуры расторгли мы контракт с перевозчиками, - сказал глава региона.

Губернатор добавил, что те, кто не будет выполнять свои обязательства, будет и дальше заменяться на муниципальных перевозчиков. В рамках прямого эфира Андрей Клычков также сообщил, что в скором времени еще 20 новых больших автобусов выйдут в рейсы в Орле.