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16:10, 3 февраля 2023 года

Прокуратура сообщила о хищениях денег при ремонте еще одного двора в Орле

Проверка показала, что при благоустройстве на Бурова пропало 900 тысяч рублей.


В Орле вскрылся еще один факт похищения денег при ремонте дворовой территории. На этот раз прокурорская проверка выявила, что порядка 900 тысяч рублей пропали во время благоустройства двора на Бурова.

Речь идет о ремонте на прилегающей к дому №14 территории. 

- По завершению работ подрядчиком заказчику предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об их фактической стоимости, с завышением цены в сумме более 900 тысяч  рублей. При этом заказчиком контроль за выполнением подрядчиком условий заключенного контракта должным образом не осуществлен, работы оплачены в полном объеме, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Уголовные дела заведены по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий". 

Буквально накануне региональная прокуратура сообщала о возбуждении аналогичных уголовных дел по ремонту трех дворов на Металлургов. 





Ольга СУПОНЕВА
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