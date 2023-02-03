Прокуратура сообщила о хищениях денег при ремонте еще одного двора в Орле

По завершению работ подрядчиком заказчику предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об их фактической стоимости, с завышением цены в сумме более 900 тысяч рублей. При этом заказчиком контроль за выполнением подрядчиком условий заключенного контракта должным образом не осуществлен, работы оплачены в полном объеме

, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Уголовные дела заведены по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий".



