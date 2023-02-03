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21:13, 3 февраля 2023 года Андрей Клычков обозначил цели для орловских футболистов на текущий сезон Они попытаются выйти в профессиональную лигу.





Во время прямого эфира 3 февраля глава региона сообщил , что наша команда начала активно готовиться к новому сезону. – В этом году перед нашей командой поставлена задача занять первое - второе место в первенстве союза Федераций футбола и по спортивному принципу получить право перехода в профессиональную лигу, - сказал Андрей Клычков. Орловский футболист Валерий Климов предварительно дал согласие на тренерскую работу с ребятами. Напомним, в регионе создадут академию футбола имени Юрия Павловича Семина.





Сергей СИЛАЕВ





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