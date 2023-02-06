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11:32, 6 февраля 2023 года

Микрорайон "Новая Ботаника" в Орле остался без воды

Отключения затронули 23 дома.


Без ресурса в настоящее время остались дома на улице Орелстроевской, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11а, 15, 17, улице 5-й Орловской дивизии, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, и переулке Пищевом, 161, 16к2, 16к3

Подвоз воды организован в двух местах: на улице 5-1 Орловской Стрелковой дивизии, 4-6 и улице Орелстроевской, 7-9, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Орле 6 февраля произошла крупная авария на водопроводе.


Сергей СИЛАЕВ
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