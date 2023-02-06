В Орле частично восстановлено водоснабжение после аварии

Вода вернулась в несколько домов на Машкарина, Планерной и Чечневой.

В Орле к настоящему моменту коммунальщикам удалось восстановить водоснабжение нескольких домов. Напомним, что ночью 6 февраля в городе произошла

серьезная авария на водопроводе.





По информации администрации Орла, к началу двенадцатого часа дня вода вернулась в квартире по улице Машкарина, 16, 18, 20, улице Чечневой, 1 и улице Планерной, 75.



Бригады "Орелводоканала"

продолжают работу

. Ориентировочно, аварию устранят к 18.00.



Пока десятки домов