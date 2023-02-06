В Орле частично восстановлено водоснабжение после аварии

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11:34, 6 февраля 2023 года
В Орле частично восстановлено водоснабжение после аварииВода вернулась в несколько домов на Машкарина, Планерной и Чечневой.
В Орле к настоящему моменту коммунальщикам удалось восстановить водоснабжение нескольких домов. Напомним, что ночью 6 февраля в городе произошла серьезная авария на водопроводе.
По информации администрации Орла, к началу двенадцатого часа дня вода вернулась в квартире по улице Машкарина, 16, 18, 20, улице Чечневой, 1 и улице Планерной, 75.
Бригады "Орелводоканала" продолжают работу. Ориентировочно, аварию устранят к 18.00.
Пока десятки домов остаются без воды.
Ольга СУПОНЕВА