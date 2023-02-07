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20:25, 6 февраля 2023 года Андрей Клычков призвал поощрить рабочих за оперативное устранение аварии на станции Южно-Кромского ВЗУ Она случилась ночью 6 февраля. Коммунальщики сумели ликвидировать последствия прорыва на три часа раньше запланированного.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал наградить специалистов, принимавших участие в ликвидации последствий ночной аварии на станции Южно-Кромского ВЗУ. Напомним, что без воды из-за этого остались несколько тысяч жителей Заводского района Орла. Коммунальщики сумели ликвидировать последствия прорыва на три часа раньше запланированного.



Андрей Клычков поблагодарил специалистов за оперативность и поручил мэрии разобраться в причинах случившегося.



Губернатор пояснил, что холодное водоснабжение восстановлено полностью. По горячему водоснабжению срок поставлен до 21:00.



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Орловское Информбюро





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