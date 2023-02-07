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19:00, 7 февраля 2023 года Урыновскую школу Должанского района капитально отремонтируют за 35 миллионов рублей Работы должны завершиться к 1 сентября 2023 года.





Ремонт пройдет в рамках регионального проекта "Модернизация школьных систем образования Орловской области", сообщили в пресс-службе областного правительства. Стоимость капремонта – более 35 миллионов рублей. Сегодня школу посетил глава региона Андрей Клычков. Он находится с рабочим визитом в Должанском районе.





Сергей СИЛАЕВ





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