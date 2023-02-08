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15:40, 8 февраля 2023 года Глава Орловского округа Роман Жуков: "Инвестпослание губернатора даст дополнительный стимул для развития региона" Жуков поделился ожиданиями от предстоящего инвестпослания, которое Андрей Клычков озвучит 9 февраля.









- Уверен, что Инвестиционное послание Губернатора 2023 года даст дополнительный стимул для развития региона и для улучшения качества жизни наших граждан, - отметил Роман Жуков.

В интервью ЦУР глава Орловского МО Роман Жуков поделился ожиданиями от инвестиционного послания губернатора 2023 года. Его Андрей Клычков озвучит 9 февраля. - Уверен, что Инвестиционное послание Губернатора 2023 года даст дополнительный стимул для развития региона и для улучшения качества жизни наших граждан, - отметил





Ольга СУПОНЕВА





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