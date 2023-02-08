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20:29, 8 февраля 2023 года Орловцы откликнулись на призыв пожертвовать ноутбуки на нужды участников спецоперации В ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков поблагодарил жителей региона за неравнодушие.





Орловская область формирует гуманитарный груз на херсонское направление. В груз для бойцов войдут также ноутбуки, и орловцев призвали пожертвовать подержанные гаджеты. Жители региона уже принесли порядка 20 ноутбуков. За это глава региона поблагодарил неравнодушных.



Также к отправке готовятся еще три груза.



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Орловское Информбюро





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