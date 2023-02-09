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10:57, 9 февраля 2023 года В Орле проходит деловой завтрак перед инвестпосланием губернатора Андрей Клычков озвучит инвестиционное послание на 2023 год в 12.00.









Глава Орловской области не только расскажет о главных экономических планах на 2023 год, но и подведет итог пятилетней работы.



Посмотреть инвестпослание можно

В эти минуты в Орле проходит деловой завтрак с инвесторами в преддверии инвестпослания губернатора. Присутствующие общаются на актуальные для региона и страны темы перед началом инвестиционного послания, которое Андрей Клычков озвучит в 12.00.Глава Орловской области не только расскажет о главных экономических планах на 2023 год, но и подведет итог пятилетней работы.Посмотреть инвестпослание можно онлайн.







Ольга СУПОНЕВА





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