В Орловской области за сутки можно выловить не более 30 раков

В регионе начнут действовать новые правила рыболовства.

правительства региона. С 1 марта 2023 года на территории Орловщины вступает в силу новая редакция правил для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Об этом рассказали в пресс-служберегиона.

Согласно ей, с 1 апреля по 10 июня запрещается вылов рыбы всеми орудиями добычи за исключением поплавочной или донной удочки. Общее количество крючков не должно превышать двух штук, а ловить можно только вне мест нереста.

Теперь запрещен вылов сомов длиной менее 90 см, жереха, судака и сазана – менее 40 см, щуки – менее 32 см, леща и язя - менее 25 см, подуста – менее 24 см, раков – менее 10 см.

Также для каждого орловца установлена поштучная норма вылова. Для раков она составляет 30 единиц, для щук – 5 единиц, для судака – 3 единицы, для сома – 1.

– Суммарная суточная норма вылова для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного) составляет не более 5 кг или один экземпляр - в случае, если его вес превышает 5 кг, - отметили в пресс-службе.

Подробности можно посмотреть в нашем сюжете. О новшествах рассказала замначальника рыбоохраны Орловской области Елена Хализева.