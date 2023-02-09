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11:30, 9 февраля 2023 года

В Орловской области за сутки можно выловить не более 30 раков

В регионе начнут действовать новые правила рыболовства.


С 1 марта 2023 года на территории Орловщины вступает в силу новая редакция правил для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Согласно ей, с 1 апреля по 10 июня запрещается вылов рыбы всеми орудиями добычи за исключением поплавочной или донной удочки. Общее количество крючков не должно превышать двух штук, а ловить можно только вне мест нереста.

Теперь запрещен вылов сомов длиной менее 90 см, жереха, судака и сазана – менее 40 см, щуки – менее 32 см, леща и язя  - менее 25 см, подуста – менее 24 см, раков – менее 10 см.

Также для каждого орловца установлена поштучная норма вылова. Для раков она составляет 30 единиц, для щук  5 единиц,  для судака – 3 единицы, для сома – 1.

Суммарная суточная норма вылова для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного) составляет не более 5 кг или один экземпляр - в случае, если его вес превышает 5 кг, - отметили в пресс-службе.

Подробности можно посмотреть в нашем сюжете. О новшествах рассказала замначальника рыбоохраны Орловской области Елена Хализева.

 




Сергей СИЛАЕВ
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