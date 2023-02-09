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11:21, 9 февраля 2023 года Андрей Усиков: "Уверен, у губернатора есть много идей, которые воплотятся в жизнь" Глава Кромского района об ожиданиях от инвестпослания Андрея Клычкова.





Через считанные минуты губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучит инвестиционное послание на 2023 год. Об ожиданиях от события – глава Кромского района Андрей Усиков.



В 12.00 глава Орловской области озвучит инвестиционное послание. Посмотреть его можно по ссылке.







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