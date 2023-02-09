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11:50, 9 февраля 2023 года Сергей Кутенев об инвестпослании губернатора: "Это стратегическое видение нашего будущего" Ожиданиями поделился депутат областного совета.





Инвестиционное послание главы региона Андрея Клычкова начнется 9 февраля в 12.00. Депутат Орловского областного совета Сергей Кутенев поделился ожиданиями от предстоящего события.



Инвестпослание можно посмотреть по ссылке .





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