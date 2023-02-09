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11:56, 9 февраля 2023 года Владимир Асякин об инвестпослании губернатора: "Надеюсь, Андрей Евгеньевич отметит наши успехи и поставит задачи" Директор Фонда поддержки предпринимательства об ожиданиях от инвестиционного послания Андрея Клычкова.





Своими ожиданиями от инвестпослания губернатора на 2023 год поделился директор Директор областного Фонда поддержки предпринимательства. Владимир Асякин отметил, что Андрей Евгеньевич работа фонда уделяет большое внимание: - Надеюсь, губернатор отметит наши успехи и поставит задачи на будущий год. В 12.00 глава Орловской области озвучит инвестиционное послание. Посмотреть его можно по ссылке.





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