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12:40, 9 февраля 2023 года

Губернатор Орловской области: " В ближайшие 5 лет ключевым приоритетом развития АПК станет наращивание объемов производства импортозамещающей продукции"

Это плодово-ягодная и овощная продукция, производство молока и молочной продукции, элитных семян.


Андрей Клычков рассказал о приоритетных направлениях развития сектора АПК Орловской области на ближайшие пять лет. И одно из них - наращивание объемов производства импортозамещающей продукции. Речь идет о плодово-ягодной и овощной продукции, производстве молока и молочной продукции, элитных семян.

Тему глава области затронул 9 февраля, во время оглашения инвестиционного послания. По словам Клычкова, продолжат применяться меры господдержки. Это субсидирование затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, приобретение элитных семян, содержание КРС, возмещение части затрат на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих комплексов. 

Также Андрей Клычков отметил о важности цифровой трансформации сферы АПК. 




Ольга СУПОНЕВА
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