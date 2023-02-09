Главная » Новости



12:40, 9 февраля 2023 года Губернатор Орловской области: " В ближайшие 5 лет ключевым приоритетом развития АПК станет наращивание объемов производства импортозамещающей продукции" Это плодово-ягодная и овощная продукция, производство молока и молочной продукции, элитных семян.









Тему глава области затронул 9 февраля, во время оглашения инвестиционного послания. По словам Клычкова, продолжат применяться меры господдержки. Это субсидирование затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, приобретение элитных семян, содержание КРС, возмещение части затрат на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих комплексов.



Также Андрей Клычков отметил о важности



Андрей Клычков рассказал о приоритетных направлениях развития сектора АПК Орловской области на ближайшие пять лет. И одно из них - наращивание объемов производства импортозамещающей продукции. Речь идет о плодово-ягодной и овощной продукции, производстве молока и молочной продукции, элитных семян.Тему глава области затронул 9 февраля, во время оглашения инвестиционного послания. По словам Клычкова, продолжат применяться меры господдержки. Это субсидирование затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, приобретение элитных семян, содержание КРС, возмещение части затрат на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих комплексов.Также Андрей Клычков отметил о важности цифровой трансформации сферы АПК.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2