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16:00, 13 февраля 2023 года В 2022 году в Орловской области не зафиксировано случаев бешенства Вакцинация животных против этой болезни продолжается.





За 2022-й год на территории Орловской области не зафиксировано случаев бешенства у животных. Об этом на аппаратном совещании в обладминистрации 13 февраля рассказал начальник регионального управления ветеринарии Алексей Максимовский.



Против этого заболевания животным делают прививки. За прошлый год привито больше 184 тысяч голов, разложено в дикой фауне почти 50 тысяч доз вакцины. Также по словам Максимовского в 2022 году не зафиксировано случаев туберкулеза у крупного рогатого скота.



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В Орловской области запланирована вакцинация 570 тысяч птиц и животных. Прививки специалисты сделают в рамках госзадания.





Ольга СУПОНЕВА





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