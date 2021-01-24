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17:40, 22 января 2021 года

В Орле запретили парковку на 10 улицах

По адресам, где установлены новые ограничения, уже стоят предупреждающие знаки. За соблюдением правил здесь будут следить приборы фотовидеофиксации.


Полный список новых мест, запрещенных для парковки, согласно сайту мэрии Орла:

ул. Полесская: от ул. Генерала Родина, 59 до ул. Матросова, 43 (по нечётным дням), от ул. Лескова, 25 до ул. Матросова, 9 (по чётным дням), от ул. Салтыкова-Щедрина, 31 до ул. Октябрьской, 24 (по чётным дням);
ул. Приборостроительная: от ул. Октябрьской, 21 до ул. Приборостроительной, 70 (по нечетным дням);
ул. Салтыкова-Щедрина: от ул. Пионерской, 37а до ул. Салтыкова-Щедрина, 35 (по нечетным дням), от ул. Полесская, 29 до ул. Салтыкова-Щедрина, 23 (по нечётным дням), от ул. Тургенева, 19 до ул. Салтыкова-Щедрина, 15 (по нечётным дням);
ул. Картукова: от ул. Героев Пожарных, 2 до ул. Картукова, 6 (по нечётным дням), от ул. Картукова, 11 до ул. Героев Пожарных (по чётным дням);
ул. Герцена: от ул. Советской, 17 по ул. Московской, 1 (по нечётным дням);
ул. Красноармейская: от ул. Лескова, 19 до ул. Сурена Шаумяна, 13 (по нечётным дням);
ул. Советская: от ул. Покровской, 18 до ул. Степана Разина, 20 (по нечётным дням);
ул. Революции: от дома №1 до дома №29 по ул. Московской (по нечётным дням);
ул. Карачевская: от дома №14 до дома №31 по ул. Карачевской (по нечётным дням), от ул. 1-й Посадской, 15 до пер. Воскресенского (по нечётным дням);
ул. Степана Разина: от ул. Степана Разина, 25 до наб. Дубровинского (по нечётным дням).

Запрет парковки связан с работой техники «Спецавтобазы» по уборке снега. На следующей неделе орловская мэрия сообщит о новых адресах, запрещенных для парковки.

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Артём Ежаков
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