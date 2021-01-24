«Росгосстрах» обеспечит выплаты компенсаций по ДТП с маршруткой в Орле

Об этом сообщила сегодня мэрия Орла.



Пассажироперевозки в попавшей в аварию 34-ой маршрутке застрахованы «Росгосстрахом», поэтому пострадавшие в аварии пассажиры должны предъявить удостоверения личности, оформленный перевозчиком документ о ДТП и выписку из больниц о характере полученных травм. Мэрия Орла и перевозчик обещают содействовать в оформлении заявлений.

По сообщению городской администрации, в салоне маршрутки на момент аварии находились 8 человек. Водитель от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Мэрия оказала помощь в погребении мужчины. Ещё шестерым понадобилась госпитализация, двум – срочное хирургическое вмешательство.



