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18:10, 23 января 2021 года

«Росгосстрах» обеспечит выплаты компенсаций по ДТП с маршруткой в Орле

Об этом сообщила сегодня мэрия Орла.


Пассажироперевозки в попавшей в аварию 34-ой маршрутке застрахованы «Росгосстрахом», поэтому пострадавшие в аварии пассажиры должны предъявить удостоверения личности, оформленный перевозчиком документ о ДТП и выписку из больниц о характере полученных травм. Мэрия Орла и перевозчик обещают содействовать в оформлении заявлений.
 
По сообщению городской администрации, в салоне маршрутки на момент аварии находились 8 человек. Водитель от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Мэрия оказала помощь в погребении мужчины. Ещё шестерым понадобилась госпитализация, двум – срочное хирургическое вмешательство.



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Артём Ежаков
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