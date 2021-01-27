среда 27.01.2021 14:26:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:00, 27 января 2021 года

Дистанционные мошенники лишили орловцев почти миллиона рублей

За пару дней их жертвами стали четыре человека.


В первых трех случаях людей обманули «банковские сотрудники».

Злоумышленникам удалось убедить граждан в том, что на имена будущих жертв пытаются взять кредиты. Сыграв на страхе и неосведомленности орловцев, «банкиры» добились от людей выполнения всех их требований. В результате, пострадавшие лишились 430 тысяч, 245 тысяч и 167 тысяч рублей соответственно.

В четвертом случае пожилая орловчанка была обманута в интернете. 64-летняя женщина дала объявление в интернете о поиске работы сиделкой. Ей ответили, предложили вакансию и даже перевели деньги авансом. Позднее «работодатель» связался с орловчанкой и сказал, что по ошибке перечислил ей более крупную сумму. Злоумышленник захотел вернуть «избыток», для чего ему понадобились платежные реквизиты женщины. Орловчанка их предоставила и лишилась как «аванса», так и собственных денег – 37,5 тысячи рублей.

Общий ущерб, нанесенный жителям во всех четырех случаях, составил 879,5 тысяч рублей – сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители напоминают, что нельзя сообщать собеседникам свои личные данные и информацию о платежных средствах. Любая попытка их узнать должна стать поводом закончить разговор. К разговорам с подобного рода «банкирами», «продавцами» и «работодателями» нужно подходить с долей скепсиса и тщательно проверять данные, озвученные людьми. При малейших сомнениях – завершайте разговор и перезвоните в контактный центр озвученной организации. Ни в коем случае не выполняйте действия по снятию и переводу денег куда бы то ни было, например, «резервные» и «безопасные» счета. И уж тем более не стоит оформлять кредиты по указке собеседника.

Напомним, что вчера сайт мэрии Орла опубликовал предупреждение о новой схеме мошенничества. В звонке злоумышленники представляются правоохранителями и сообщают, что на человека возбуждено уголовное дело по инициативе Банка России (Центробанка). Если вы слышите такое в разговоре, смело кладите трубку.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.