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14:00, 27 января 2021 года Дистанционные мошенники лишили орловцев почти миллиона рублей За пару дней их жертвами стали четыре человека.





В первых трех случаях людей обманули «банковские сотрудники».



Злоумышленникам удалось убедить граждан в том, что на имена будущих жертв пытаются взять кредиты. Сыграв на страхе и неосведомленности орловцев, «банкиры» добились от людей выполнения всех их требований. В результате, пострадавшие лишились 430 тысяч, 245 тысяч и 167 тысяч рублей соответственно.



В четвертом случае пожилая орловчанка была обманута в интернете. 64-летняя женщина дала объявление в интернете о поиске работы сиделкой. Ей ответили, предложили вакансию и даже перевели деньги авансом. Позднее «работодатель» связался с орловчанкой и сказал, что по ошибке перечислил ей более крупную сумму. Злоумышленник захотел вернуть «избыток», для чего ему понадобились платежные реквизиты женщины. Орловчанка их предоставила и лишилась как «аванса», так и собственных денег – 37,5 тысячи рублей.



Общий ущерб, нанесенный жителям во всех четырех случаях, составил 879,5 тысяч рублей – сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Правоохранители напоминают, что нельзя сообщать собеседникам свои личные данные и информацию о платежных средствах. Любая попытка их узнать должна стать поводом закончить разговор. К разговорам с подобного рода «банкирами», «продавцами» и «работодателями» нужно подходить с долей скепсиса и тщательно проверять данные, озвученные людьми. При малейших сомнениях – завершайте разговор и перезвоните в контактный центр озвученной организации. Ни в коем случае не выполняйте действия по снятию и переводу денег куда бы то ни было, например, «резервные» и «безопасные» счета. И уж тем более не стоит оформлять кредиты по указке собеседника.



Напомним, что вчера сайт мэрии Орла опубликовал предупреждение о новой схеме мошенничества. В звонке злоумышленники представляются правоохранителями и сообщают, что на человека возбуждено уголовное дело по инициативе Банка России (Центробанка). Если вы слышите такое в разговоре, смело кладите трубку.





Артём Ежаков



