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Главная » Новости

18:12, 27 января 2021 года

Пересадка в трамвайном депо на Карачевской в Орле будет бесплатной в течение получаса

Для смены транспорта нужен проездной билет.


Сайт мэрии Орла сообщает, что на время перекрытия Красного моста трамвайное депо на Карачевской будет использоваться как транспортный узел. Здесь пассажиры смогут пересесть с трамваев, идущих с Химмаша, на автобусы № 1т. Эти автобусы поедут в Железнодорожный район по маршруту трамвая № 1 до железнодорожного вокзала.
 
Пересадка бесплатна в течение получаса как из трамвая в автобус, так и наоборот. Необходимый для этого чек будет выдаваться независимо от способа оплаты: банковская карта, наличные или проездной. 
 
Напомним, что заранее ознакомиться с маршрутами объезда общественным транспортом Красного моста можно здесь.


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Артём Ежаков
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