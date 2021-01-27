Пересадка в трамвайном депо на Карачевской в Орле будет бесплатной в течение получаса

Для смены транспорта нужен проездной билет.



Сайт мэрии Орла сообщает , что на время перекрытия Красного моста трамвайное депо на Карачевской будет использоваться как транспортный узел. Здесь пассажиры смогут пересесть с трамваев, идущих с Химмаша, на автобусы № 1т. Эти автобусы поедут в Железнодорожный район по маршруту трамвая № 1 до железнодорожного вокзала.

Пересадка бесплатна в течение получаса как из трамвая в автобус, так и наоборот. Необходимый для этого чек будет выдаваться независимо от способа оплаты: банковская карта, наличные или проездной.

