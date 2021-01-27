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22:32, 27 января 2021 года

Клычков рассказал, как будет проходить вакцинация от COVID-19 в селах

Глава Орловской области провел сегодня очередной прямой эфир в социальных сетях.


По словам главы региона, вакцины будут поставляться в сельские амбулатории. Возможен и другой вариант. Например, в Кромском районе фельдшером были составлены списки желающих получить иммунизацию, а затем для проведения вакцинации в населенный пункт приехал мобильный прививочный комплекс. 

К февралю на территории Орловской области будет развернуто 28 прививочных кабинетов – они будут рассредоточены по всем районам региона. Количество мобильных пунктов достигнет пяти.


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Артём Ежаков
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