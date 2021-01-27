Клычков рассказал, как будет проходить вакцинация от COVID-19 в селах

Глава Орловской области провел сегодня очередной прямой эфир в социальных сетях.

По словам главы региона, вакцины будут поставляться в сельские амбулатории. Возможен и другой вариант. Например, в Кромском районе фельдшером были составлены списки желающих получить иммунизацию, а затем для проведения вакцинации в населенный пункт приехал мобильный прививочный комплекс.



К февралю на территории Орловской области будет развернуто 28 прививочных кабинетов – они будут рассредоточены по всем районам региона. Количество мобильных пунктов достигнет пяти.